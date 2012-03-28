Столиці на Великдень обіцяють диво-писанку

У Києві на Хрещатику 15 квітня буде представлено диво-писанку, яка з 15 березня подорожує регіонами України та розписується місцевими художниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив один з організаторів Всеукраїнського фестивалю писанок, музикант Олег Скрипка сьогодні під час установчих зборів Громадянського форуму Києва.

"В цьому році ми здійснюємо таку ініціативу - на Великдень відбудеться Фестиваль писанок. Вдалося об`єднати зусилля громад і місцевих влад, і ми зробимо величезні писанки розміром 2 на 3 м, розпишемо громадою Києва це яйце і представимо його 15 квітня у Києві. Я сподіваюся, що писанку буде представлено десь в центрі міста", - сказав О.Скрипка.

Крім того, за його словами, до Дня Незалежності у Києві також за підтримки громади і міської влади планується провести парад вишиванок. "Я сподіваюся, що ми подаруємо свято і започаткуємо таку київську традицію, як поєднає і старовину і сучасність, і Київ заживе таким мистецьким життям", - додав музикант.

На офіційному сайті "Параду вишиванок" повідомляється, що столичний візерунок на диво-писанці виконають відомі писанкарки та художниці Людмила та Наталія Дворяківські, а проект малюнку готуватиме писанкарка Оксана Білоус.

Розпис заготовки буде відбуватись на території ТОВ «ІКОМ». У роботі майстрині використовуватимуть машинні фарби. За словами О.Білоус, на писанці планується намалювати київській візерунок, що був притаманний району Шулявка.

Всеукраїнський фестиваль писанок розпочався 15 березня і триватиме до Воскресіння Хрестового. За цей період планується розмалювати місцевими майстрами диво-яйця у регіонах, а також маленькі пасхальні символи місцевими жителями в обласних центрах.