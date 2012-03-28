Крим зробить шпаргалки для туристів

Міністерство курортів і туризму Криму випустить інформаційні буклети про правила перетину україно-російського кордону та особливості митних процедур, повідомив курортно-інформаційний центр регіону.

Необхідність створення подібних буклетів викликана численними питаннями про особливості російського та українського законодавства.

«Ми запропонували безкоштовно розмістити інформацію про процедуру перетину кордонів в наших журналах, які будуть поширюватися на бортах авіакомпаній і в залізничних вагонах»,- сказав міністр курортів Криму Олександр Лієв.

Також планується випуск інформаційних буклетів, які будуть розповсюджувати співробітники міністерства на турвиставках в Росії.