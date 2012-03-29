В Івано-Франківську відзначили 100-річчя Олекси Гірника

28 березня в Івано-Франківську відзначили 100-річчя від дня народження Героя України Олекси Гірника, який спалив себе у Каневі на Чернечій горі на знак протесту проти русифікації України.

Як передає кореспондент УНІАН, біля барельєфа Героєві України О.Гірнику, що на будівлі колишньої української гімназії на вулиці Шевченка обласного центру, випускником якої він був, зібралися представники його родини, керівники обласної і міської влади, лідери політичних партій, депутати, молодь.

Священики різних християнських конфесій відслужили поминальну панахиду, після якої відбулося урочисте віче. Учні гімназії №1 Івано-Франківська у мистецькій формі розповіли біографію О.Гірника, а учасники віча хвилиною мовчання вшанували його пам’ять.

У своєму виступі на віче син Героя України Євген Гірник наголосив, що його батько «був засуджений різними окупаційними режимами: польським за нібито «зраду Ойтчизни, сталінсько-комуністичним – «за измену Родине». «Але своїй Батьківщині - Україні, він ніколи не зраджував, - наголосив Є.Гірник. – Він віддав життя за Україну. І його подвиг не був імпульсивним». Син повідомив, що батько писав свої листівки протягом двох років. «Батько ніколи не змінював своїх поглядів, - зауважив Є.Гірник. – Незважаючи на те, що пройшов важкий шлях. Хоча тодішня влада намагалася подати його спалення як самогубство. Це не самогубство, а загибель на полі бою».

Він нагадав, що у 2007 році О.Гірнику присвоєно звання Герой України (посмертно). «На жаль, в нинішньому українському парламенті не знайшлося 226 голосів, щоб відзначити 100-річчя Героя України на державному рівні», - констатував він.

Є.Гірник висловив вдячність обласній владі, що вона проголосила в області 2012 рік Роком Олекси Гірника і розробила низку заходів на його вшанування.

На віче також виступили секретар Івано-Франківської міської ради Руслан Марцінків, заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Верес, керуючий справами апарату облради Василь Скрипничук, народний депутат України Зіновій Шкутяк та інші.

У п’ятницю, 30 березня, у палаці культури «Юність» міста Калуш пройде урочистий вечір, присвячений 100-річчю від дня народження Героя України О.Гірника.

На Прикарпатті подвиг О.Гірника вшановуватимуть протягом усього року. Більшість заходів мають просвітницький і виховний характер, і будуть спрямовані на розвиток підростаючого покоління.

***

Олекса Гірник (28.03.1912 – 22.01.1978) - український патріот з міста Калуш Івано-Франківської області. У ніч з 21 на 22 січня 1978 року спалив себе на Чернечій горі біля могили Тараса Шевченка в Каневі на знак протесту проти політики русифікації України.

У листівках, які він розкидав довкола себе, О.Гірник писав: «Протест проти російської окупації в Україні! Протест проти русифікації українського народу! Хай живе Самостійна Соборна Українська Держава! Радянська, та не російська Україна – для українців! З приводу 60-річчя проголошення самостійності України Центральною Радою 22 січня 1918 року 22 січня 1978 р.на знак протесту спалився Гірник Олекса з Калуша. Тільки в цей спосіб можна протестувати в Радянському Союзі!»…