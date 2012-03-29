У Києві відкрилася XVIII Міжнародна туристична виставка

У Києві в Міжнародному Виставковому центрі (Броварський проспект, 15) сьогодні відкрилася XVIII Міжнародна туристична виставка UITT 2012 «Україна – подорожі та туризм».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак відвідав її урочисте відкриття.

«Туризм – один з основних напрямків, визначених Стратегію розвитку Києва до 2025 року. І сьогодні ми активно розвиваємо туристичну галузь. Зокрема, вже функціонує туристичний портал, випущено значну кількість поліграфії (карти, схеми, каталоги тощо), створено комунальне підприємство «Міський туристичний центр», незабаром буде презентовано календар культурних подій міста», – зазначив О.Мазурчак.

Також він нагадав, що Київ був гідно презентований на міжнародній туристичній виставці ITB Berlin 2012, яка відбулася у Берліні.

«Туристи та гості столиці побачать місто у привабливому світлі, це стосується і комплексного благоустрою Києва. Найближчим часом ми оновимо понад 40 парків і скверів, презентуємо перший світломузикальний фонтан. Вважаю, що у нас є всі передумови для того, щоб Київ визнали європейським центром туризму з розвиненою інфраструктурою», – сказав представник КМДА.

За його словами, проведення таких туристичних виставкових заходів сприятиме популяризації туристичних можливостей Києва та країни в цілому, відкриватиме нові можливості для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури туризму столиці, що особливо актуально напередодні проведення чемпіонату Європи з футболу.

Крім того, міська влада підтримала пропозиції Ради з питань туризму та курортів у формуванні та просуванні на ринках спеціального продукту «Уікенд у Києві».

Зазначений туристичний продукт формується на декількох важливих складових. Зокрема, йдеться про 50%-ву знижку на проживання у готелях, спеціальні умови відвідання яскравих фестивальних та культурно-мистецьких подій, що будуть включатися у пакети на відповідні терміни, знижки у ресторанах, магазинах тощо.

За словами голови Ради з питань туризму та курортів Євгенія Самарцева, сьогодні до програми долучилося вже 10 готелів. Очікується, що в цілому у програмі «Уікенд у Києві» братимуть участь до 40 кращих готелів міста.Слід зазначити, що міська влада попередньо узгодила позиції з іншими провідними містами України щодо взаємного обімну соціальною рекламою.

Заплановано реалізувати спеціальні кроки з просування цієї програми разом із промоцією календаря культурних подій Києва як у найбільших містах України, так і в містах-побратимах столиці.

Завдяки цим заходам завантаженість готелів Києва у вихідні дні підніметься до 80-90%, що збільшить надходження до міського бюджету.

«Київський туристичний продукт стане більш доступним для масового українського туриста та гостей із ЄС та СНГ, що позитивно вплине і на процес формування сталого бренду міста як центру туризму європейського класу», – додав О.МАЗУРЧАК.

Виставка працюватиме по 30 березня.