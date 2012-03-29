Розпочався фестиваль імені Шолома Алейхема

У Чернігові розпочався VІІІ міський фестиваль єврейської культури імені Шолома Алейхема.

Як повідомив УНІАН начальник Управління культури міської ради Олег Васюта, фестиваль є традиційним у Чернігові і проводиться спільно міською владою та єврейською громадою. Крім того, цього року захід підтримали громадська організація "Центр "Джойнт" та благодійний фонд "Хасде Естер".

За словами О.Васюти, сьогодні відбулося відкриття фестивалю у місцевому Арт-клубі, де представлено виставку "Синагоги і храми" художника Йосипа Осташинського.

Триватиме фестиваль єврейської культури у Чернігові до 28 квітня. Заплановано проведення концертної програми за творами єврейських композиторів, міжнародного наукового семінару "Євреї Лівобережної України: історія та культура". Завершиться фестиваль концертом до 100-річчя з дня народження композитора Якова Цегляра, що пройде у Чернігівському обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм.