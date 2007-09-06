Помер Лучано Паваротті

Сьогодні в Італії помер знаменитий оперний співак Лучано Паваротті.

Як передає Рейтер, про це повідомив менеджер тенора Тері РОБСОН.

Останнім часом 71-річний співак проходив лікування в клініці, звідки був виписаний наприкінці серпня.

Напередодні з`явилися повідомлення, що стан співака значно погіршився, і він був непритомним через відмову нирок.

У липні 2006 року Л. Паваротті зробили операцію після того, як у нього виявили рак підшлункової залози. Після цього він знаходився на своїй віллі в італійському місті Модена, де проходив лікування.

Л. Паваротті був одним з найвпізнанішим серед оперних співаків світу, і його заслугою є популяризація опери, яку він вивів з театральних підмостків на стадіони.