У Ялті наближається VIII Міжнародний телекінофорум «Разом»

VIII Міжнародний телекінофорум «Разом» пройде в Ялті з 7 по 13 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, кінематографісти й тележурналісти запрошені до участі в двох конкурсах – «Телевізійні програми і фільми» і «Телевізійні ігрові фільми». Ділова програма форуму, крім цих конкурсів, передбачає проведення інформаційних переглядів, брифінгів, «круглих столів», майстер-класів, зустрічей з кінематографістами і телеведучими, а також передбачає демонстрацію конкурсних робіт на великих екранах, встановлених на набережній Ялти.

Так, згідно з програмою телекінофоруму, 7 вересня пройде дискусія на тему: «ТБ і кіно в епоху змін» за участю відомих акторів і телеведучих, увечері відбудеться творча зустріч «Запитайте поради в Майстра» з народним артистом СРСР, лауреатом Державних премій Левом ДУРОВИМ.

8-12 вересня відбудеться ще низка «круглих столів», святкове шоу з нагоди відкриття телекінофоруму «Разом», товариський футбольний матч збірних команд телекінофоруму та уряду Криму, показ новинок Міжнародного капелюшного клубу, спеціально розроблених під керівництвом його президента Тетяни МЕЛЬНИЧЕНКО на честь телекінофоруму, відкритий конкурс «Пісні кіно й телебачення «Золота Тавріда», гала-концерт членів журі Відкритого конкурсу пісні.

10 вересня будуть організовані творчі зустрічі з режисером кіно й театру Дмитром АСТРАХАНОМ і режисером, заслуженим діячем мистецтв Росії і Таджикистану Валерієм АХАДОВИМ. Також цього дня учасники телекінофоруму відправляться у гості до ялтинських школярів.

11 вересня відбудеться культурно-ділова акція «Відлуння Телекінофоруму в Севастополі» - зірки ТБ, кіно та естради відправляться до Севастополя, де зустрінуться з представниками севастопольської влади, творчою інтелігенцією, відвідають крейсер «Москва», зустрінуться з командувачем Чорноморського флоту РФ та екіпажем, покладуть квіти до Вічного вогню меморіалу захисникам Севастополя.

Увечері 12 вересня у Лівадійському палаці-музеї (смт Лівадія, Велика Ялта) відбудеться урочисте закриття VIII Міжнародного телекінофоруму «Разом», пройде церемонія вручення нагород переможцям творчих конкурсів. Також відбудеться вручення корони переможниці конкурсу «Міс Міжнародний телекінофорум-2007». Завершиться церемонія святковим феєрверком.

Засновниками щорічного Міжнародних телекінофоруму «Разом» є Міжпарламентська асамблея держав-учасників СНД, Спілка журналістів Росії, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, кіноконцерн «Мосфільм», Національна кіностудія «Беларусьфільм», Міжнародна конфедерація журналістських спілок, Міжнародна конфедерація спілок кінематографістів, Міжнародна академія телебачення і радіо, Асоціація працівників ЗМІ України, Верховна Рада і Рада міністрів Криму, Ялтинська міська рада, ДТРК «Крим», Фонд «Міжнародний телекінофорум» та ін.