З могили батьків Гітлера прибрали надгробок

Влада невеликого міста в Австрії прибрали надгробок батьків Адольфа Гітлера, тому що це місце нерідко ставало об`єктом паломництва для неонацистів, передає німецьке агентство DPA.

За словами місцевого священика, який отримав листа від далекої родички Гітлера, масивний надгробок тепер знесено, проте рештки Алоїса і Клари Гітлерів так і залишилися в землі, втім, незважаючи на це місце може знову бути використане для поховання, наголошується в повідомленні.

"Я стурбована, що могила моїх предків надто часто стає предметом вираження симпатії. Враховуючи це, я вирішила відмовитися від права користування (ділянкою землі з могилою)", - наводить агентство текст листа літньої жінки, яка раніше доглядала за могилою, проте через похилий вік припинила це робити.

У листопаді минулого року на могилі батьків Гітлера з`явилася ваза з фашистською символікою, а в 2009 році в 120-й день народження диктатора на могилі його батьків з`явилася табличка з його ім`ям. Крім того, за словами священика, до місця поховання Алоїса і Клари Гітлерів іноді приїжджають цілі автобуси з прихильниками ультрарадикальних поглядів.

Торік, зауважує РІА Новости, рештки заступника Гітлера по партії Рудольфа Гесса були перенесені з кладовища в німецькому містечку Вунзідель, так як його могила також стала місцем паломництва неонацистів.