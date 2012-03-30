Школярі зможуть безкоштовно відвідати «Парк Київська Русь»

У «Парку Київська Русь» стартувала Всеукраїнська благодійна акція для школярів «Новий Древній Київ». Як повідомили УНІАН у «Парку Київська Русь», акція надає можливість учням загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій безкоштовно відвідати Центр культури та історії Давньої Русі в період з 24 березня по 23 грудня.

Захід присвячено 1530-річчю Києва, а також річницям двох інших подій – 1150-річчю зародження держави Київська Русь та 1130-річчю проголошення Києва її столицею.

Організатори акції ставлять за мету культурно-патріотичне виховання молодого покоління та стимулювання інтересу до вивчення історії нашої держави епохи Київської Русі.

"Для учнів шкіл відвідання «Парку Київська Русь» - місця, де відтворюється та будується Дитинець-Кремль Києва V-XIII століть, стане можливістю наочно побачити те, про що вони читали в підручниках чи чули від учителів. Адже тут відтворюється Град Володимира – столиця великої середньовічної держави Київської Русі. Крім нових знань, відвідання «Парку Київська Русь» принесе школярам масу нових вражень від активного відпочинку. Вони зможуть розважитися так, як розважалися їхні однолітки багато століть тому, взяти участь у середньовічних іграх та забавах, переглянути вистави Театру «Парк Київська Русь», - повідомили у прес-службі.

Як пояснили у Парку, школярі можуть приїжджати організованими групами чи індивідуально з батьками. Вони можуть відвідати будь-які заходи у Парку: як тематичні програми вихідного дня, так і масштабні міжнародні фестивалі, перший з яких – «Київська Русь XIII-XIV століть» – пройде тут 18-20 травня. Можливе також відвідання Парку групами в будні за попередньою домовленістю з адміністрацією.

Нагадаємо, що вперше «Парк Київська Русь» ініціював проведення подібної акції для школярів Києва та Київської області у 2011 році.

Акція організована Центром культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь», благодійною організацією «Слов‘янський фонд» за сприяння Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, Київської обласної державної адміністрації

Детальна інформація про Всеукраїнську благодійну акцію «Новий Древній Київ» на сайті «Парку Київська Русь».

