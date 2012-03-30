В центрі Києва встановлять 10-тиметрову квітку лотоса

На Майдані Незалежності 7 квітня встановлять 10-тиметрову золоту квітку лотоса, що експонуватиметься там протягом десяти днів.

Як повідомляє Перший Національний, згодом лотос можна буде подивитись на масштабній виставці сучасного мистецтва "Арсенале", що за два місяці стартує у столичному Мистецькому Арсеналі.

За словами генерального директора музейного комплексу "Мистецький Арсенал" Наталії Заболотної, цей лотос є світовим брендом. «Він впізнаваний у світі. Він буде живий, він буде рухати своїми пелюстками. І знаходитиметься на Майдані протягом десяти днів», - повідомила вона.

Як відомо, на «Арсенале» покажуть відомі світові шедеври, які ніколи не виставлялися в Україні. Запрошення на виставку вже отримали 100 художників, які привезуть три сотні робіт. Серед них - твори Ай Вей Вея, Луїз Буржуа та Білла Віоли. З українських митців будуть представлені Борис Михайлов, Ілля Кабаков та Олег Кулик.