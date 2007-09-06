Похорони Лучано Паваротті призначено на 8 вересня

Похорони італійського оперного співака Лучано Паваротті, котрий помер вранці 6 вересня 2007 року, призначено на суботу 8 вересня. Вони відбудуться у Модені, повідомляє агентство France Presse з посиланням на мера міста Джорджо Піги.

Паваротті помер у власному будинку в околицях Модені від раку підшлункової залози. Йому був71 рік.

На згадку про Паваротті Віденська опера, де прославлений тенор кілька разів виступав з великим успіхом, вивісила чорний прапор. Аналогічно вчинили в Зальцбурзі, де зараз проходить найбільший в Європі музичний фестиваль.

В інших країнах також відзначають день кончини Паваротті. Так, національне радіо Болгарії планує протягом усього дня 6 вересня транслювати записи співака. Співчуття сім`ї Паваротті та Італії висловив президент Франції, знаменитий японський диригент Сейдзі Одзава, співак Пласідо Домінго та багато інших.

Президент України Віктор Ющенко також висловив співчуття у зв`язку зі смертю всесвітньовідомого оперного співака Лучіано Паваротті.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у телеграмі-співчутті на ім`я вдови співака В. Ющенко підкреслив, що смерть такої людини – «непоправна втрата для усіх – рідних і друзів, італійського народу та світової культури».

Українці завжди пам’ятатимуть класичні оперні партії у виконанні Маестро: Герцога «Ріголетто», Манріко «Трубадур», Родомеса «Аїда», Ернані «Ернані», Калафа «Турандот», відзначив Президент України.

«Світла пам’ять про Лучіано Паваротті, винятково обдарованого митця і прекрасну людину, назавжди залишиться в серцях українців», – зазначив В. Ющенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Італії помер знаменитий оперний співак Л. Паваротті.