Похорони Лучано Паваротті призначено на 8 вересня
Паваротті помер у власному будинку
|Лучано Паваротті. Фото з сайта cultura.blogosfere.it
Паваротті помер у власному будинку в околицях Модені від раку підшлункової залози. Йому був71 рік.
На згадку про Паваротті Віденська опера, де прославлений тенор кілька разів виступав з великим успіхом, вивісила чорний прапор. Аналогічно вчинили в Зальцбурзі, де зараз проходить найбільший в Європі музичний фестиваль.
В інших країнах також відзначають день кончини Паваротті. Так, національне радіо Болгарії планує протягом усього дня 6 вересня транслювати записи співака. Співчуття сім`ї Паваротті та Італії висловив президент Франції, знаменитий японський диригент Сейдзі Одзава, співак Пласідо Домінго та багато інших.
Президент України Віктор Ющенко також висловив співчуття у зв`язку зі смертю всесвітньовідомого оперного співака Лучіано Паваротті.
Як повідомляє прес-служба глави держави, у телеграмі-співчутті на ім`я вдови співака В. Ющенко підкреслив, що смерть такої людини – «непоправна втрата для усіх – рідних і друзів, італійського народу та світової культури».
Українці завжди пам’ятатимуть класичні оперні партії у виконанні Маестро: Герцога «Ріголетто», Манріко «Трубадур», Родомеса «Аїда», Ернані «Ернані», Калафа «Турандот», відзначив Президент України.
«Світла пам’ять про Лучіано Паваротті, винятково обдарованого митця і прекрасну людину, назавжди залишиться в серцях українців», – зазначив В. Ющенко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Італії помер знаменитий оперний співак Л. Паваротті.