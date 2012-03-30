Вийшов друком довідник паломницьких місць герко-католиків

Днями вийшов у світ довідник Патріаршого паломницького центру УГКЦ «Паломницькі місця УГКЦ», в якому зібрано й упорядковано інформацію про історію чудотворних ікон та мощів святих, а також сакральних споруд, у яких зберігаються ці святині, повідомляє офіційний сайт УГКЦ.

У виданні описано близько ста паломницьких святинь греко-католицьких єпархій та екзархатів України. Розповідь про кожен об’єкт доповнена схемою доїзду та адресою. Книжка добре ілюстрована: на фото зображено як сакральні споруди (церкви, каплиці, монастирі тощо), так і реліквії, які в них знаходяться, у своєму первісному та сучасному вигляді. Крім того, у книжці вміщена мапа України, на якій позначені всі описані упорядниками греко-католицькі святині.

Слід додати, що наприкінці видання є розділ, у якому пояснено значення прощ для християн і правильне почитання ікон.

Блаженніший Святослав (Шевчук) у вступному слові до видання зазначає, що цей довідник має на меті слугувати «популяризації паломницьких святинь нашої Церкви, а відтак духовному збагаченню нашого народу».