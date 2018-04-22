Мати Тереза: свята чи атеїстка?

Десята річниця смерті матері Терези випала на час, коли біографи мало не повністю переглядають життя цієї славетної католицької діячки.

У середу на її могилі в індійському місті Калькутта, де матір Тереза працювала з бідними та бездомними майже все життя, молилися сотні людей, співаючи церковні гімни місцевою мовою бенгалі.

Але сьогоднішні дослідники вказують на разючий контраст між тим, що мати Тереза говорила вголос, і тим, що вона насправді думала.

Блаженне минуле

Ще недавно власниця Нобелівської премії миру, католицька черниця, відома як мати Тереза, захисниця і порадниця найбідніших серед найбідніших, схоже, упевнено рухалася до офіційної святості. Її було беатифіковано, тобто причислено до лику блаженних католицької церкви. Це сталося у 2003 році, після того, як Папа Римський визнав релігійним чудом зцілення хворої на пухлину індійської жінки, яка дякувала за це померлій матері Терезі. На церемонії з нагоди 10 річниці її смерті архиєпископ Калькутти Лукас Сіркар закликав до якнайшвидшої канонізації Терези.

"Ми очікуємо, що вона скоро буде оголошена святою, - сказав він, - бо вона жила як свята, і зараз живе як свята в раю. Святі існують не тільки для самих себе. Вони існують для інших, для церкви та всього людства".

Контроверсії

Матір Тереза народилася у Македонії від албанських батьків та отримала ім`я Агнес Гонджа Бояджіу. До Індії вона приїхала в 1929 році і після років викладання почала допомогу помираючим, організувала притулок для прокажених і бездомних дітей. Вона була рішуче проти абортів і контрацепції, що викликало лють у феміністичного руху. Це не єдина контроверсія в її житті.

Ось як про критику на її адресу розповів репортаж Бі-Бі-Сі одразу після її смерті: "Багато критиків казало, що вона має використати свої велетенські прибутки, аби оплатити ліки, вилікувати тих, кого вона підбирала, а не лише дати їм можливість померти з гідністю, чи що вона має добиватися кращого рівня життя, провадити агітацію проти тих умов життя, які змушували мільйони людей опинитися на вулиці. Її відповідь була завжди простою: нехай інші займаються агітацією, вона буде працювати з тими і для тих, кого було викинуто на дно".

Ось як на ці закиди відповідала сама мати Тереза: "Від усіх видів хвороб є ліки й порятунок. Але для тих, кого не хочуть... Хіба що знайдуться руки, які бажають їм служити, любляче серце, яке бажає їх любити, - в іншому разі, я думаю, цю жахливу хворобу ніколи не подолати".

Листи про відсутність Бога

Серед її прихильників немає сумніву у святості цієї черниці. Проте нещодавні публікації листів матері Терези кинули сумнів на засадничу вимогу для святості - її віру в Ісуса Христа. Ці листи руйнують публічний образ глибоко віруючої жінки і вимальовують зовсім новий - жінки з глибоким смутком в душі, людини, яку покинула колись всеосяжна віра в Бога.

"Прокляті в пеклі проживають вічну кару, бо вони експериментують із втратою Бога. В моїй власній душі я відчуваю жахливий біль цієї втрати. Я відчуваю, що Бог мене не хоче, бо Бог - це не Бог, і що насправді його не існує", - пише вона.

Листи Терези про втрату віри, оприлюднені недавно в біографічній книзі "Прийди, будь моїм світлом", почалися майже одразу після початку її роботи з бідними в Калькутті. За свідченням черниці, Христос звернувся до неї у 1946 році, - на той момент вона вже 17 років викладала в Індії в рамках програми ірландських релігійних просвітниць.

Христос, розповідала вона, закликав її піти в найгірші хащоби Калькутти й служити найбіднішим із найбідніших. Ніхто не фінансував її роботу, яку вона спочатку робила сама, живучи в таких же злиднях, як і її підопічні. Але вже через кілька місяців почалися листи про втрату Бога.

"Господи, мій Боже, хто я є, що ти мене покинув? Дитя твоєї любові - і тепер я найбільш ненависна, та, яку ти викинув як небажану, непотрібну. Я кличу, я чіпляюся, я хочу - але нікому відповісти..."

Чи буде святість?

Шістдесят шість років мати Тереза говорила про свої сумніви на сповіді, але так і не знайшла відповіді. Натомість на людях вона завжди говорила про свою екстатичну любов до Христа, жорстоко засуджуючи порушення католицьких церковних настанов.

Вона померла невдовзі після принцеси Діани, з якою мала тісні особисті зв`язки, і на чиїй поминальній службі востаннє виступила прилюдно у віці 87 років. Листи матері Терези демонструють, що її гуманітарна робота тривала не завдяки вірі в Бога, а радше всупереч їй, завдяки її власній любові до ближнього. Чи знайдуть теологи можливість узгодити її сумніви з католицькими догмами - покаже час.

Світлана Пиркало, Бі-Бі-Сі, Лондон