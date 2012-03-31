ГогольFest перенесли на 2013-ий рік

Київський міжнародний фестиваль ГогольFest, проведення якого було заплановано на 7-23 вересня 2012, перенесли на 2013 рік.

Про це йдеться у відповіді Головного управління культури КМДА на запит Мустафи Найєма, пишуть “Подробиці”.

"За взаємною згодою організатора Міжнародного мультимедійного фестивалю сучасного мистецтва ГогольFest та Головного управління культури було вирішено перенести проведення фестивалю на 2013 рік", — йдеться у відповіді відомства.

Підтримкою ГогольFest зайнявся голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Президент фестивалю Влад Троцький неодноразово повідомляв, що проведення ГогольFest щорічно вимагає витрат в 500 000 доларів.

За його словами, перші три роки держава надавала приміщення для проведення фестивалю, але в минулому році з цим виникли проблеми. Держава підтримує організаторів лише морально. Після цього Міністерство культури пообіцяло надати фінансову підтримку проведенню фестивалю.

ГогольFest — щорічний міжнародний фестиваль сучасного мистецтва, більшість подій якого до 2010 року відбувалися в Києві в приміщенні музею "Мистецький арсенал". Програма фестивалю складається з п`яти напрямків: театр, музика, кіно, література й візуальне мистецтво.

Подробиці