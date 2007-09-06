У Венеції вручили першого ”Золотого лева” - режисерові Тіму Бертону

На Венеціанському кінофестивалі вручили першого "Золотого лева". За видатний внесок в кіномистецтво премію одержав американський режисер Тім Бертон, автор стрічок "Едвард Руки-Ножиці", "Сонна лощина", "Марс атакує".

Організатори фестивалю назвали Бертона "одним з найсміливіших й оригінальніших американських режисерів". Нагороду Бертону вручив актор Джоні Депп, котрий зіграв в більшості його стрічок. Середу було оголошено на кінофорумі денем Тіма Бертона, передає ВВС.

Цього дня відбулася прем`єра 3D-версії мультфільму "Жах перед Різдвом", знятим режисером Генрі Селіком. Анімаційна стрічка стала римейком мультфільму, знятого Тімом Бертоном у 1993 році. Сюжетом для нього є історія про короля жаху Хеллоуїну з головою у вигляді гарбуза, який намагається викрасти Санта Клауса й зірвати різдвяне святкування.

"Це велика честь для мене, - заявив 49-річний режисер. - Для мене це багато означає. Я сподіваюся, що ця нагорода подарує мені натхнення". Він пожартував, що одержана ним нагорода набагато краща за "Оскар", зазначивши: "Вона виглядає набагато кращою, ніж голий, лисий мужик".

Бертон почав свою кінокар`єру в 1985 році з картиною "Велика пригода Пі-Ві", головну роль в якому зіграв комедійний актор Пі-ві Герман.

Цей режисер ніколи не брав участь у Венеціанському фестивалі, та і цього року в нього б не було шансів потрапити в конкурс. Новий фільм Бертона "Суїні Тодд" - чорна комедія-мюзикл з Джоні Деппом в головній ролі - ще не готовий. У кіноверсії мюзиклу Стівена Сондхейма Депп грає серійного вбивцю-парикмахера.

Дружина Бертона Хелена Бонем Картер також знялася в стрічці. "Найдивовижніша річ полягає в тому, що вони не професійні співаки - це буде вельми сумнівний мюзикл", - зазначив режисер.

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