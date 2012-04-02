У католиків світу розпочався Страсний тиждень

Папа Римський Бенедикт XVI побажав католикам плідного Страсного Тижня і святого Великодня.

Як передає радіо Ватикану, понтифік нагадав католикам, що Ісус з Назарета, якого радісно вітали жителі Єрусалима, «обіцяє нелегке життя на землі, але щастя на небесах».

«Всім бажаю духовно плідного Страсного Тижня і святого Великодня!», - сказав Бенедикт XVI під час богослужіння Вербної неділі, яку он назвав «великими брамами, що вводять нас до Страсного Тижня».

Далі, звернувшись до молоді, папа Римський нагадав про те, що Вербна Неділя - це день рішення прийняти Христа і слідувати за Ним до кінця. Папа згадав про найгостріші проблеми - старі і нові - які постають сьогодні перед молоддю: фізичні і моральні хвороби, відчай, страх з приводу майбутнього.

«Принесемо Христу наші молитви про страждання миру і довіримося Йому», - додав понтифік. Він закликав молодь шукати «дійсну радість, що виникає з любові», щоб она зміцнювала в скрутні хвилини.

Після закінченні меси Вербної Неділі на площі св. Петра Бенедикт XVI прочитав молитву «Ангелові» разом з паломниками, після якої він вітав організаторів минулого Всесвітнього Дня Молоді в Мадриді і майбутнього в Ріо-де-Жанейро.

Богослужіннями Вербної неділі Католицька церква вступила в Страсний Тиждень - кульмінацію Великого посту і серцевину літургійного року, яка завершиться головним святом для всіх християн, - Воскресінням Христовим (Великоднем).