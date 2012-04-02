В Києві розпочато підготовку до відзначення Дня Перемоги

У Києві розпочалась підготовка до святкування 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, сьогодні відбулося засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення загальноміських заходів із відзначення Дня Перемоги.

24 квітня планується провести тематичну зустріч, присвячену 78-й річниці звання Героя Радянського Союзу. До участі запрошені Герої Радянського Союзу, вдови Героїв Радянського Союзу і Героїв Соціалістичної праці.

3 травня привітають ветеранів, які перебувають на лікуванні у Київському міському клінічному шпиталі, інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Святкова зустріч представників міської влади з учасниками бойових дій, представниками громадських організацій ветеранів війни та праці відбудеться 4 травня у колонній залі КМДА.

У Національному палаці мистецтв «Україна» 7 травня відбудеться урочистий концерт Збройних сил України за участю ветеранів війни та праці, представників громадськості регіонів України.

Ранок 9 травня розпочнеться з Ритуалу пам’яті – покладання квітів до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави, а також до пам’ятника героям – танкістам, стели Перемоги, пам’ятника генералу армії Миколі Ватутіну.

На Хрещатику відбудеться мітинг-концерт «Ту славну весну не забути повік». Головною вулицею держави пройдуть тематично оформлені святкові колони від кожного району Києва та військовослужбовці. Також Хрещатиком проїде військова техніка ЗСУ.

Того ж дня на Співочому полі відбудеться святкова концертна програма за участю ветеранських художніх аматорських колективів.

На завершення святкового дійства, 9 травня о 22.00 відбудеться феєрверк «Салют Перемоги».

«Цього року ми проводимо перше засідання Організаційного комітету з підготовки до відзначення Дня Перемоги завчасно уже в березні. Попередня ж підготовка до 67-ї річниці Великої Перемоги розпочалася ще в грудні 2011 року. Це пов’язано з пошуком відповідного формату проведення свята. Адже роки йдуть, і ветерани, на жаль, не в змозі брати активну участь у параді. Тож цього року ми запропонуємо їм бути почесними глядачами урочистої ходи”, - зазначив заступник голови КМДА Леонід Новохатько.