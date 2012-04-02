Британська письменниця оголосила матір Єлизавети ІІ дочкою французької кухарки

Єлизавета Боуз-Лайон, покійна мати правлячої королеви Великобританії Єлизавети II, була дочкою французької кухарки.

Таке припущення міститься в біографії королеви-матері, написаної Леді Колін Кемпбелл (Lady Colin Campbell), повідомляє The Daily Telegraph.

За версією письменниці, матір`ю Єлизавети Боуз-Лайон була кухарка її сім`ї, француженка Маргеріт Родьер (Marguerite Rodiere). Сім`я Боуз-Лайон, в якій було вже восьмеро дітей, не збиралася на цьому зупинятися, але лікарі порекомендували графині Сесілії більше не народжувати. Родьер, як стверджує біограф, стала для Єлизавети чимось на зразок "ранньої версії сурогатної матері".

На доказ своєї теорії Кемпбелл наводить той факт, що герцог і герцогиня Віндзорські дали Єлизаветі прізвисько "коржик" (Cookie, в англійській мові це слово споріднене зі словом "кухар" - cook). Крім того, в честь справжньої матері Єлизавета отримала одне зі своїх імен (її повне ім`я звучить як Єлизавета Анджела Маргеріт Боуз-Лайон), пише британка.

На думку Кемпбелл, аристократичні кола Європи знали про те, що Сесілія Боуз-Лайон не є матір`ю ні Єлизавети, ні її молодшого брата Девіда. При цьому батьківство Клода Джорджа Боуз-Лайона, лорда Гламіса, сумніву не піддавалося.

Книга Кемпбелл про королеву-матір з`явиться на книжкових прилавках в квітні 2012 року. Викладена в ній версія походження Єлизавети вже викликала осуд у ряду істориків. Зокрема, ще один біограф королеви-матері Хьюго Вікерс (Hugo Vickers) заявив газеті Daily Mail, що вважає припущення Кемпбелл "повною нісенітницею".

Нагадаємо, цього року Велика Британія відзначає 60-річний ювілей правління Єлизавети II.

Lenta.ru

