Вчені виявили у Соняхів Ван Гога генетичні мутації

Соняхи, зображені на серії картин Ван Гога, мають ознаки генних мутацій, говориться в статті, опублікованій вченими з університету Джорджії (США) в журналі PLoS Genetics.

Найбільш типовий фенотип соняха - складне суцвіття з квіток двох видів. По периметру розташовані вузьким рядом яскраві і широкі безплідні квітки, які сприймаються зазвичай як пелюстки і приваблюють комах-запилювачів. У центральній же частині розташовується близько тисячі трубчастих квіток, що дають початок насінню.

Більшість суцвіть, зображених на картинах Ван Гога, мають зовсім невеликий "плодоносний" внутрішній диск, майже прихований під безліччю зовнішніх квіток-пелюсток, що, як з`ясували вчені, викликане генною мутацією. Такі суцвіття не надто успішні в розмноженні, оскільки вони продукують мало насіння, а крайня ступінь прояву такої ознаки - суцвіття, що нагадує жовту астру і не має насіння взагалі.

Вчені повторили подібну мутацію експериментально, застосувавши ту ж методику схрещування, яку Грегор Мендель, батько генетики, використовував в XIX столітті - в часи, коли творив Ван Гог, говориться в повідомленні. Дослідники схрестили нормальний сонях з "напівмутантом", у якого плодоносних квіток було менше норми. В результаті вийшли не здатні до розмноження "айстри" і надпродуктивні суцвіття, що майже повністю складаються з плодоносних квіток.

Автори роботи виявили, що мутація відбувається в гені HaCYC2c, який відповідає за ріст безплідних квіток: вставка додаткової ділянки генної "нитки" змушує цей ген безконтрольно збільшувати активність. Однак при подвоєнні подібної вставки виходить суцвіття з недорозвиненими декоративними квітками, повністю спрямоване на розмноження, в тому числі, самозапилення, яке характерне для рослини при проникненні на нові території.

Разом з тим, вчені довели, що у диких соняхів мутація в гені HaCYC2c не зустрічається.

Ван Гог написав дві серії картин під назвою Соняхи. Перша написана в Парижі в 1887 році, де на всіх полотнах зображені квіти, що лежать. Друга серія, де квіти стоять у вазах, на підставі якої генетики і провели дослідження, виконана через рік у місті Арле. Цей період мистецтвознавці пов`язують з остаточним формуванням своєрідної творчої манери художника.

Нагадаємо, 21 березня в Голландії оголосили, що під натюрмортом із зібрання музею Креллер-Мюллер знайдено зображення борців пензля Вінсента Ван Гога.

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