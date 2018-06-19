«Міс Україна-2012»: реп в опері, Лістреман шукав дівчину для ді Капріо...

За лаштунками конкурсу Лістерман, гортаючи каталог із учасницями, наліво й направо вихвалявся, що, мовляв, приїхав шукати наречену самому Леонардо ді Капріо... Загалом конкурс був традиційно нуднуватим...

У столичній Національній опері в суботу ввечері вчергове вибрали найкрасивішу дівчину України. Учергове – бо красивих у нас багато, а от конкурсів, аби віднайти ту, єдину, здається, все більшає. Пересічний українець у них плутається, а от організатори з усіх жил випинаються, аби саме своє дійство зробити якнайвишуканішим. Тільки-от запам’ятовуються зазвичай такі конкурси чомусь не обличчям наших “найкрасивіших», а кількістю (чи «якістю») запрошених зіркових гостей…



Не став винятком конкурс «Міс Україна-2012», про який іде мова. «Якісь вони всі на одне обличчя», – зітхнув мій знайомий, переглядаючи перед початком дійства каталог із конкурсантками. І правда – 27 учасниць однаково усміхнені, довгоногі та сповнені радісних сподівань. Як-от, приміром, одна з них, яка в анкеті про себе написала, що мріє, аби коханий подарував їй червоний кабріолет із білими сидіннями. Судячи з кількості присутніх у залі чоловіків у дорогих костюмах, можна сподіватися, що мрія красуні от-от здійсниться… Між іншим, приїхав на наш конкурс і відомий російський звідник Петро Лістерман – частий гість на подібних заходах. За лаштунками конкурсу Лістерман, гортаючи каталог із учасницями, наліво й направо вихвалявся, що, мовляв, приїхав шукати наречену самому Леонардо ді Капріо. А вже після конкурсу Петро знову трапився мені на очі – в компанії двох кремезних чоловіків абсолютно «бізнесменської» зовнішності він… розкручував на номер телефону двох білявок. Що ж, подумалось, кожен ходить на конкурс краси зі своєю метою.



Правда, з якою метою ходять на подібні заходи українські знаменитості – не зовсім зрозуміло. Проте цього разу їх узагалі було небагато. Окрім того, традиційну червону доріжку добряче підмочив дощ, так що любителям засвітитися перед камерами довелось дефілювати до театру під парасолями, а потім позувати змерзлим і від того трохи злим фотографам.

Вести церемонію доручили заїжджим гостям. Керували всім учасники популярної програми «ПрожекторПерісХілтон» – Іван Ургант, Олександр Цекало, Гарік Мартиросян і Сергій Светлаков. А допомогала їм віце-міс Швейцарії Ксенія Чумічова. Тільки-от чи справді допомагала? Трохи дурнуваті жарти від Ксенії псували і без того не найкраще враження від церемонії. Рятували ситуацію «прожекторівці». Особливо запалював Ургант. Приміром, одну з дівчат він оголосив так: «Вона колекціонує монети. Мабуть, після сьогоднішнього конкурсу колекціонуватиме і купюри…».

Загалом конкурс був традиційно нуднуватим. Спершу з дівчат зробили іспанок – відповідна музика, вбрання і танці. Далі – вихід у купальниках (як зазвичай – найбільш очікуваний серед чоловічої половини залу). А от концертна частина конкурсу мене, чесно кажучи, трохи збентежила. Відкривав її співак Дан Балан – кажуть, страшенно популярний, хоча чогось ексклюзивного в його виступі я чомусь так і не помітила. Натомість гарно виглядала чи то українська, чи вже російська співачка Віра Брежнєва – принаймні, вибір її в якості гості на конкурс краси був щонайменше доречним. А от запрошеною світовою зіркою цього разу став репер Ейкон. Чесно кажучи, слухати американський реп у стінах Національной опери було щонайменше дивно. Зате в ложах та на балконі можна було побачити запальні танці жіночок у коротких сукнях, які, мабуть, переплутали оперний театр із диско-клубом…





Каріна Жиронкіна

Що ж до результатів конкурсу, то від моменту вибору шістьох фіналісток вони були очевидні – надто вже сіро виглядали п’ятеро дівчат на фоні харків’янки Каріни Жиронкіної. Утім, ні для кого не секрет, що на конкурсах краси часто застосовують такий прийом – відбирають до фіналу навмисне слабких дівчат, аби поряд із ними майбутня переможниця виглядала сильнішою… Не обійшлося без казусу – корону для першої віце-міс… забули в офісі, тож дівчина залишилась без такої дорогої для неї прикраси. А от корону на голову переможниці мала одягати голова журі – відома ізраїльська модель та колишня дівчина Леонардо ді Капріо, Бар Рафаелі. Та замість неї цю місію відхопив собі звичайний хлопчик-асистент. Так що гарного жесту не вийшло…

Кілька слів про переможницю – отож, 21-річна харків’янка Каріна Жиронкіна модельним бізнесом займається з 13 років. Зараз навчається на заочному відділенні факультету дизайну в Харківській академії дизайну та мистецтв. У майбутньому збирається стати дизайнером інтер’єрів. Чутки про багатого спонсора Каріна спростовує, та от ім’я свого бойфренда не розкриває. А батьки в дівчини, з її слів, прості – батько «працює у сфері будівництва», а мати манікюрницею в салоні. Утім, на Попелюшку Каріна все одно аж ніяк не схожа. Вона навіть китайською володіє – щоправда, знає нею лише кілька фраз, адже півроку працювала моделлю в Азії. Так що в Китаї, де в серпні відбудеться конкурсі «Міс світу» наша представниця точно освоїться швидко.

Яна Данилевська

Фото УНІАН