Пам’ятник Володимиру в Києві може провалитися

Депутат Київради Бригинець звертає увагу влади на просідання ґрунту біля пам’ятника Володимиру на Володимирській гірці в Києві

У безпосередній близькості до пам’ятника Володимиру на Володимирській гірці почав просідати ґрунт: на межі закінчення гірки та на початку схилу, внаслідок чого утворилися помітні тріщини і провали.

Про це голову комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця повідомила громадськість, інформує прес-служба депутата.

«Київські гори дуже складна містобудівна територія. Будь-які будівельні роботи в одному місті можуть призвести до руйнації в іншому. Тож треба бути уважними до будь-яких навіть незначних просідань чи сповзань ґрунту, що може загрожувати зміною руху ґрунтових вод, викликаними забудовами», - наголосив О.Бригинець.

Голова комісії звернувся до ГУ охорони культурної спадщини з проханням вивчити ситуацію як це загрожує гірці та чи не загрожує просідання ґрунту пам’ятнику Володимиру. А також до голови КМДА Олександра Попова з проханням вжити невідкладних заходів з метою запобігання руйнування Володимирської гірки та збереження пам’ятника Володимиру Великому.