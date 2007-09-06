Янукович передав “Мистецький арсенал” в управління ДУСі

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 699-р від 5 вересня 2007 року передав державне підприємство “Культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький арсенал” в управління Державного управління справами.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Це рішення прийнято на пропозицію Державного управління справами.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 31 серпня 2007 року підписав Указ, яким доручив Кабінету міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо передачі Державному управлінню справами державного підприємства «Культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький арсенал», а також майна, призначеного для створення культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал», розташованого у місті Києві по вул. Січневого повстання, 28-30.

На Координаційній нараді керівників правоохоронних органів 31 серпня В.ЮЩЕНКО доручив генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ взяти на особистий контроль розслідування кримінальної справи за фактом руйнування архітектурної пам’ятки “Мазепинський вал” у музейному комплексі “Мистецький Арсенал”.

30 серпня прес-служба прокуратури столиці повідомила, що у Києві під час проведення реконструкції на території ДП “Культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький Арсенал”, що знаходиться на вулиці Січневого повстання, 30, знищено пам’ятку археології початку XVIII століття “Мазепинський Вал”, який входить до складу історико-архітектурної пам’ятки музею “Київська фортеця”.

Печерським районним управлінням Головного управління МВС у місті Києві порушено кримінальну справу за фактом руйнування пам’ятки історії (ч. 1 ст. 298 Кримінального кодексу України). Крім того, прокуратурою Києва порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості, внаслідок якої зруйновано «Мазепинський вал».