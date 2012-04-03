В Україні склали список 100 найкращих готелів

Організатори рейтингу говорять про хорошу динаміку розвитку готельної індустрії в Україні.

Рада з питань туризму і курортів України склала список "100 кращих готелів України" 2012 року, презентація якого пройшла в рамках виставки UITT и Hotel&Restaurant Expo в Києві.

За даними організаторів, список 100 кращих готелів «оновився практично на чверть», що свідчить про хорошу динаміку розвитку готельної індустрії в Україні в 2012 році, пише Дзеркало тижня.

Показово, що в «золоту сотню» української готельної індустрії в цьому році увійшли готелі, що представляють майже весь спектр готельного бізнесу — від великих готелів відомих міжнародних мереж (Best Western, Intercontinental, Hyatt, Fairmont, Four Points, Radisson, Ramada) до невеликих готелів, що відзначаються оригінальною концепцією і якістю її реалізації.

Так, наприклад, одним з відкриттів року став історичний комплекс «Замок Радомишль» у Житомирській області, який відзначено як «найбільш вдала спроба відродження історико-культурного пам`ятника».

Загалом, на думку голови Ради з питань туризму і курортів Євгена Самарцева, подібний формат визначення кращих у галузі є найбільш адекватним на сьогоднішній день і максимально працює на туристичний імідж всієї країни як серйозного туристичного напряму і кожного з регіонів.

Таким чином, згідно зі списком "100 кращих готелів України", в 2012 році кращими визнано:

в Києві (до списку потрапило 15 готелів): Intercontinental Kiev, Hyatt Regency Kiev, Opera Hotel, «Прем`єр Палас Готель», Radisson Blu Kiev, «Русь Аккорд Готель», готель «Київ», «Президент Готель», «Національний» тощо;

в Криму (12 готелів): Palmira Palace, Radisson Alushta, Respect Hall Resort&Spa, готель «Брістоль», «Вілла Олена», «Кримський Бриз», «Ореанда Прем`єр Готель», «Ялта-Інтурист»;

Харківська обл. (Чотири готелі): «Харків Палас Готель», «Баден-Баден», “Reikartz Харків”, Superior Golf&Spa Resort;

Донецька обл. (Шість готелів):, зокрема, “Roche Royal Святогірськ”, Donbass Palace, «Прага», «Шахтар Плаза»;

Львівська обл. (13 готелів): Citadel Inn, Leopolis, “Reikartz Дворжец” і «Медіваль Львів», Rixos Prykarpattya, Mirotel та ін.