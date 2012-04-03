Виставка автентичних українських ляльок «Мотанка.UA»

4 квітня о 17:00 у «Музеї гетьманства» (м. Київ, вул.Спаська, 16-б) відкривається персональна виставка автентичних українських ляльок Наталки та Тетяни Катриченко – «Мотанка.UA».

Основа виставки – 16 ляльок-мотанок. Колористика кожної з них схожа на кольори державних прапорів команд європейських збірних, яким пощастило грати у червні цього року на ЄВРО-2012 у Польщі та Україні.

Усі мотанки виконані традиційною технікою – без голки та шиття. Окрім плаття та фартуха. Вони оздобленні традиційною українською ручною вишивкою. На старовинну домоткану тканину лягли різні техніки: стебловий шов, качалочка, зерновий вивід, хрестик, шахматка, лиштва, ретязь, штапівка, кривулька…

«Нам здалося, як було б добре, коли кожен гість, який приїде в Україну на ЄВРО, міг взяти на згадку часточку української душі, – говорить лялькарка Наталка Катриченко. – Тому у традиційній для України ляльці ми поєднали суто українське та іноземне. Наприклад, у вишивці для ляльки, яка представляє Хорватію, ми ввели не тільки кольори прапору, а й геометрію. Впізнати Францію можна по лілеям, Англію – по трояндам, Італію – по соняшникам».