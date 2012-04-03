Норвегія виділила півмільйона євро на музей під відкритим небом у Львові

Норвегія виділила більше 0,5 мільйона євро на проект Організації Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) з благоустрою Музею народної архітектури та побуту "Шевченківський гай" у Львові.

Про це йдеться в повідомленні центру новин ООН, пишуть “Подробиці”.

"Норвегія виділила понад півмільйона євро на проект ЮНЕСКО з підтримки львівського музею під відкритим небом", - сказано в ньому.

У повідомленні наголошується, що, на думку ЮНЕСКО, на тлі зростаючого безробіття, втрати національних традицій, погіршення якості шкільної освіти музей може зіграти найважливішу роль у справі збереження культурно-історичної спадщини, просвітництва та освіти.

Проект передбачає, що, спираючись на аналогічний досвід з відновлення Етнографічного музею під відкритим небом у Тбілісі (Грузія), ЮНЕСКО разом з міською радою Львова приступили до першої фази проекту, у рамках якої будуть вжиті заходи щодо поліпшення стану архітектурних споруд, колекцій, а також заходи з освіти населення.

Музей народної архітектури та побуту, відомий як "Шевченківський гай", займає майже 60 гектарів і включає 124 об`єкти, у тому числі житлові будинки та церкви, привезені з різних районів України.

Як повідомлялося, у серпні 2011 року Кабінет Міністрів виділив Міністерству культури 48600000 гривень на ремонт пам`ятників, музеїв та закладів культури.