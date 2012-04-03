«Березневі коти»: мистецтво від еротики до екології

28-31 березня в Ужгороді відбувся сьомий «еротично-мистецький» фестиваль «Березневі коти».

Як передає кореспондент УНІАН, чотири дні в столиці Закарпаття проходили літературні, музичні, театральні акції, виставки візуального мистецтва, перфоменси, майстер-класи.

Фестивальні події часто мали еротичний або екологічний підтекст. Скажімо, перформенс «Не кохаюсь без любові» - під час нього на одній з ужгородських вулиць цей напис виклали з пачок презервативів. А на поетичних читаннях «Слововиця» поети з різних міст України (Павло Коробчук, Юлія Стахівська, Василь Карп’юк, Сергій Федака, Олег Коцарев та інші) представили свої вірші, більш-менш пов’язані з еротичною тематикою. Виставка «Любов це ліс» у неформальній галереї «Коридор» зібрала праці різної техніки ужгородських митців – від інсталяції до фотографії – присвячені проблемі вирубання лісів, зокрема, на Закарпатті. Варто також відзначити київський театр поезії «Мушля» (керівник – Сергій Архипчук), який зробив досить універсального звучання виставу на вірші поета Аттили Могильного, та дуже динамічний концерт івано-франківського гурту «Кораллі».

Уже всьоме проведений фестиваль став однією з невід’ємних частин специфічного культурного колориту і шарму Ужгорода, міста компактного й мальовничого, а відтак, особливо придатного для таких заходів.