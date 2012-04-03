МЗС: Польські візи для українців скоро стануть безкоштовними

Україна та Польща домовились влітку цього року розпочати внутрішньодержавні процедури, необхідні для укладення угоди про скасування плати за оформлення національних віз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

Він поінформував, що 30 березня в Києві відбулися переговори на рівні керівників консульських служб зовнішньополітичних відомств України та Польщі. В рамках переговорів сторони обговорили проект угоди про скасування оплати за оформлення національних віз (довгострокові візи типу «D»). О.Дикусаров зазначив, що проектом угоди передбачається безоплатне оформлення довгострокових віз громадян обох держав, які мають намір перебувати на території іншої сторони понад три місяці, але не більше одного року.

«Досягнуто домовленості про започаткування внутрішньодержавних процедур, необхідних для укладення згаданої угоди вже влітку»,- сказав речник.