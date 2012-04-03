Французи покажуть у Києві шоу "шалених дзвонарів"

4 квітня о 20.30 на Софійській площі розпочнеться фестиваль "Французька весна".

Відкриється свято фантастичною виставою "Шалені дзвонарі" від колективу Transe Еxpress, повідомляють організатори, пише Українська правда. Київ.

Створений на початку 80-х років колектив дає вистави по всьому світу. Артисти вже виступили у шістдесяти країнах на п’яти континентах.

Постановки на висоті артисти колективу Transe Еxpress вважають головною родзинкою своєї творчості.

У Києві музиканти та акробати повільно піднімуться у повітря на сімнадцятиметровій каруселі з 26-ма дзвонами.