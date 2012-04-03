Французи покажуть у Києві шоу "шалених дзвонарів"
15:47, 03 квітня 2012Культура
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Починається "Французька весна"
4 квітня о 20.30 на Софійській площі розпочнеться фестиваль "Французька весна".
Відкриється свято фантастичною виставою "Шалені дзвонарі" від колективу Transe Еxpress, повідомляють організатори, пише Українська правда. Київ.
Створений на початку 80-х років колектив дає вистави по всьому світу. Артисти вже виступили у шістдесяти країнах на п’яти континентах.
Постановки на висоті артисти колективу Transe Еxpress вважають головною родзинкою своєї творчості.
У Києві музиканти та акробати повільно піднімуться у повітря на сімнадцятиметровій каруселі з 26-ма дзвонами.
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