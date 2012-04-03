У «Парку Київська Русь» 7-8 квітня відбудеться свято «Хороводи Весни»

У Центрі культури та історії Київської Русі «Парк Київська Русь» 7-8 квітня відбудеться свято зустрічі весни «Хороводи Весни». Як повідомили у прес-службі, до свят Благовіщення та Вербної неділі, що святкуються цих вихідних, театр Парку підготував розважальну виставу.

Відвідувачі Парку візьмуть участь в інтерактивних програмах: давньоруська рулетка, ведмежі потіхи, конкурс «Весняні забави», перетягування канату, майстер-клас з володіння середньовічною зброєю та інші.

Кінний театр «Парку Київська Русь» продемонструє запальні трюкові елементи. Крім того, на головному Ристалищі Парку відбудуться Турнір вершників на княжої стайні, вистава «Піший воїн - кінний воїн».

Кульмінацією суботньої програми стане Перший відбірковий тур Міжнародного турніру з історичного фехтування «Витязь Київського Дитинця».

«Бої один на один, «щит-меч», п`ять на п`ять захоплено сприймуть як дорослі, так і діти. Видовище дійсно захоплююче. Найкращі лицарі історичних клубів реконструкції відчайдушно виборюватимуть звання найсильнішого та спритнішого», - повідомили у прес-службі.

На території Парку працюватимуть середньовічний тир, стайня та костюмерна. Кожен гість Парку зможе взяти участь у театральній програмі, спробувати себе в ролі лучника, вершника чи мешканця Давнього Києва.

Як повідомляв УНІАН, "Парк Київська Русь» продовжує Всеукраїнську благодійну дитячу акцію «Новий Древній Київ». Школярі з усієї України мають можливість відвідувати заходи Парку безкоштовно.

