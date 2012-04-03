Стан Володимирської гірки не несе загрози пам’ятникові Володимиру

Стан Володимирської гірки не катастрофічний і не несе загрози пам’ятнику Володимиру Великому.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Є деякі проблеми з закріпленням цієї гірки – це так. Але ця проблема, наскільки я пам’ятаю, вона була виявлена ще років 5 тому. Вона не катастрофічна на даний час по відношенню до пам’ятника взагалі. Тому безумовно, ці роботи треба виконати. Але це не цей рік”, - сказав голова КМДА.

Разом з тим він зауважив, що цього року виділені кошти – близько 10 млн грн – на упорядкування Володимирської гірки і ці роботи будуть виконані.

Як повідомляв УНІАН, вчора голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, посилаючись на інформацію громадськості, розповсюдив заяву, в якій звернув увагу влади на просідання ґрунту біля пам’ятника Володимиру на Володимирській гірці.