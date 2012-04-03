Лауреати літературної премії імені Гончара за 2012 рік

Оголошено лауреатів літературної премії імені Олеся Гончара та українсько-німецької премії його ж імені.

В українській премії, засновниками якої є Міністерство культури та Спілка письменників, лауреатом став Геннадій Щипківський за трилогію “Товтри”. У міжнародній (засновники — письменниця Тетяна Куштевська та підприємець Дітер Карренберг) перемогли: — у номінації «Проза» — Тетяна Троїцька за роман «Аквамарин для Водолеї», Марина Троян за роман «Збій»; у номінації «Мала проза» — Люцина Хворост за цикл оповідань «Шукайте свою подорож», Геннадій Горовий за повість для дітей «Дзелень-світ»; у номінації «Поезія» — Мирослав Лаюк за збірку поезій «Осоте!», Людмила Дядченко за збірку «Плата за доступ»; у номінації «Літературознавче дослідження про О. Гончара» — Валерія Олондарь за літературознавче дослідження «Сила слова Олеся Гончара»; у номінації «Публіцистика» — Валентина Гальянова за цикл публіцистичних етюдів «Химеросховище», Марина Єщенко за збірку публіцистичних портретів «ЖиттЯ моЄ!!!». Спільну разом із Фондом захисту пам’яток культури імені Олеся Гончара заохочувальну премію отримає Юлія Нестерова за збірку поезій «Сотворіння».