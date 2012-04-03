Єдиний в Україні парк левів може отримати заповідний статус

Сафарі-парк «Тайган», який відкриється в Білогірському районі Криму в третій декаді квітня, може отримати статус об`єкту природно-заповідного фонду місцевого значення. Депутати Верховної ради Криму на засіданні президії у вівторок внесли це питання до порядку денного найближчої сесії парламенту республіки.

«Тайган» - філія ялтинського зоопарку «Казка». Парк займає 32 гектари і налічує більш як 1,5 тисячі тварин, серед яких - найбільша колекція левів в Європі і єдина пара жирафів в Україні.

«За пропозицією голови постійної комісії із земельних, аграрних питань, екології і адміністративно-територіальному устрою Миколи Янаки до порядку денного включено питання "Про створення об`єкту природно-заповідного фонду місцевого значення в Автономній республіці Крим - зоологічного парку "Сафарі-парк "Тайган"», - повідомив прес-центр Верховної ради Криму.

Пленарне засідання кримського парламенту як завжди пройде в третю середу місяця (18 квітня).

