Купе подорожчає на 14%

Державна адміністрація залізничного транспорту України з 2 квітня ввела нову систему формування тарифів на перевезення пасажирів, яке передбачає упродовж 2012 року зростання вартості проїзду в купе на 14,3%, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Згідно із наказом Міністерства інфраструктури, до вартості проїзду пасажирів у купейних вагонах поїздів внутрішнього сполучення застосовується індексація, розмір якої становить з 1 квітня - 1,034, з 1 липня - 1,069, з 1 жовтня - 1,105.

Водночас, цим наказом вводиться гнучке тарифне регулювання пасажирських перевезень залежно від класу пасажирських вагонів і періодів перевезень в усіх типах вагонів.

Зокрема, у передсвяткові і святкові дні вводяться коефіцієнти гнучкого регулювання по періодах року з коефіцієнтами зниження 0,7-0,95 і підвищення 1,01-1,1.

Окрім цього, вартість перевезень регулюватиметься по днях тижня. Так, ціна перевезення у вівторок і середу буде на 10% нижче, з п`ятниці по неділю - на 10% вище. В інші дні тариф залишається незмінним.

Вартість проїзду в плацкартних і спальних вагонах (СВ), а також вартість приміських перевезень у 2012 році не зміниться.

