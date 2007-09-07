Форум видавців у Львові-2007: квести, конкурси, премії

Вчора, 6 вересня, відбулася прес-конференція, присвячена XIV Національній книжковій виставці-ярмарку, яка традиційно відбудеться у Львові 13-16 вересня. Спікерами виступили президент Форуму видавців Олександра Коваль, директор Гете інституту Маріон Гаазе, директор Польського інституту в Києві, куратор сучасного мистецтва Єжи (Юрій) Онух і директор зі зв`язків з громадськістю компанії «Кока-кола Україна Лтд.» Олеся Жулінська.

З року в рік Львівський форум видавців збирає все більше учасників, розширює географію і кількість заходів у своїх рамках. «Поки, на жаль, складно говорити про те, що книга стала такою ж необхідністю для українців, як “Кока-Кола”», жартує Олександра Коваль, але її просування хай поволі, але вірно знаходить відгук у суспільстві. Зокрема, хорошою новиною для заходу стало те, що цього року його фінансово та ідейно підтримали солідні торгові марки. Адже Форуму самостійно вже не під силу тягнути на своїх плечах захід, що неухильно розростається. Так, цього року до Львова з`їдуться 570 учасників, а в рамках виставки-ярмарку буде проведено 286 акцій.

Як завжди, книжковий форум не обмежиться виключно ярмарком, у його рамках відбудуться різноманітні конкурси. Наприклад, шостий фестиваль дитячого читання «Книгоманія», на який з`їдуться 88 дітей, відібраних на регіональних змаганнях у кожній області. До речі, окрім «битв» за звання кращого читача, цього року хлоп`ят чекає і гра-квест подорож по історичному Львову з літературними загадками по ходу маршруту. Старша публіка чекатиме традиційного конкурсу «Книга форуму». Журі в складі 20-ти осіб назве 20 кращих книжок і володаря гран-прі серед 411-ти робіт, присланих на конкурс.

На літературний фестиваль у рамках ярмарку з`їдуться більше п`ятдесяти письменників з країн Європи. Відбудуться у Львові і традиційні майстер-класи. Кілька років тому тут побував Пауло Коельо, тепер гостей та учасників виставки-ярмарку чекає творчий вечір зірки польської літератури Катаржіни Грохолі. Олександра Коваль поділилася і новиною про те, що на Форум видавців вдалося запросити Петера Вайдгааса, легендарного засновника міжнародного ярмаркового руху, багаторічного директора відомого у світі Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку.

Маріон Гаазе зазначила, що на цей раз Гете інститут бере участь у Форумі видавців по-особливому. Гості ярмарку зможуть не тільки на живо оцінити сучасну німецьку прозу та поезію, але й послухати читання-тандеми українських і німецьких літераторів. Свої твори у Львові представлять Джені Ерпенбек, Франциска Герстенберг, Марсель Байер і низка інших відомих, і поки не дуже, письменників.

Олеся Жулінська підкреслила, що «Кока-кола» постійно ініціює і підтримує соціально значущі для України проекти: «Допомога Форуму видавців і, зокрема, конкурсу «Кнігоманія» один з кроків у цьому напрямку. Ми гордимося цією співпрацею».

Єжи Онух заявив про установу Польським інститутом спеціальної нагороди для українських письменників премії Юзефа Конрада, що народився в Україні поляка, який став знаменитим як один з якнайтонших стилістів англійської літератури.

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