Італійський історик стверджує, що художника Караваджо вбили

Неаполітанський історик Вінченцо Пачеллі (Vincenzo Pacelli) стверджує, що Мікеланджело Мерізі да Караваджо (Michelangelo Merisi da Caravaggio), один з найвпливовіших майстрів епохи бароко, помер не від хвороби, як прийнято думати, а від удару кинджалом.

Альтернативна версія подій міститься у книзі Мікеланджело Мерізі на прізвисько Караваджо між мистецтвом і наукою (Michelangelo Merisi detto Caravaggio tra arte e scienza), що виходить в найближчі дні, яку підготовлено спільними зусиллями істориків, реставраторів, медиків та фахівців з радіографічних досліджень.

Півтора року тому італійським вченим вдалося встановити точне місце поховання художника в тосканському містечку Порто-Ерколе (Porto Ercole). Потрапив він туди дорогою в Рим, де сподівався в обмін на картину домогтися у кардинала Сципіона Боргезе (Scipione Borghese) скасування смертного вироку, винесеного в 1606 році римською владою за вбивство приятеля, кредитора і суперника Караваджо на ім`я Рануччо Томассоні (Ranuccio Tommasoni). Втеча з Риму завела майстра спочатку в Неаполь, потім на Мальту, звідки теж довелося втекти через сварку з одним із впливових лицарів, потім на Сицилію і, врешті-решт, назад у Неаполь.

Згодом, вирішивши вимолити собі прощення на батьківщині, 38-річний художник виїхав з Неаполя до Риму, але в містечку Пало, поблизу порту Чівітавеккіа, його заарештували. Судно з картиною, покликаною гарантувати помилування, вирушило далі без нього. Згідно з канонічною версією біографії, маркізи Орсіні, які володіли містом, зрештою відпустили художника і навіть забезпечили його судном, щоб він міг наздогнати свій багаж, але в результаті всіх перипетій Караваджо захворів і помер у дорозі.

Пачеллі, проте, стверджує, що художник помер ще в Пало, причому в результаті замаху, організованого мальтійськими лицарями за вказівкою римської курії, якій, на думку вченого, "було зручно усунути людину, яка ставила під сумніви догматичні принципи церкви і поводилася зі святинями без жодного вшанування". Відомо, зокрема, що від Мадонни Палафреньєрі, яка зберігається зараз в галереї Боргезе, церква відмовилася через занадто відверте вбрання Марії.

Роком раніше в Неаполі на життя художника вже здійснювали замах, але тоді йому вдалося вижити, хоч і зі знівеченим до невпізнання обличчям. Тепер він уже не зміг врятуватися, а його тіло, згідно з новою версією, було викинуто в море - саме тому в архівах не збереглося жодних згадок про поховання художника, зате, як з`ясував Пачеллі, в листуванні між кардиналом Сципіоном Боргезе і папським нунцієм Деодато Джентіле як місце смерті Караваджо називаються околиці Неаполя.

Нагадаємо, що вчені-антропологи почали пошук останків Караваджо в грудні 2009 року. У червні 2010 року вони оголосили, що виявили останки, які з 85-відсотковою ймовірністю належать видатному живописцю. Тоді ж антропологи розповіли, що встановити справжню причину смерті зі 100-відсотковою ймовірністю не вдасться через те, що з часом ДНК руйнується, а з моменту смерті Караваджо минуло 400 років.

Незважаючи на це, дослідники висловили припущення щодо причин смерті Караваджо. На їхню думку, художник, ослаблений сифілісом, помер від сонячного удару. Втім, за допомогою аналізу останків довести цю версію неможливо, уточнили вчені.

РИА Новости

