Архітектори: Андріївський узвіз руйнується

Архітектори рекомендують якнайшвидше провести нове детальне інженерне обстеження забудови Андріївського узвозу у зв`язку з загрозою її руйнування.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець із посиланням на Київське відділення національної спілки архітекторів України, яке на прохання громадськості провело обстеження технічного стану Андріївського узвозу, пише "Історична правда".

Забудова легендарної вулиці складається з будинків від початку ХІХ ст. до наших днів. Одноповерхові будівлі в стилі "типового миколаївського класицизму" зводились на високому цоколі без підвалу та на цегляних фундаментах малого заглиблення.

Згідно з актом обстеження будівель, споруди знаходяться в різних фазах руйнації, деякі в аварійному стані.

Цегляна кладка стін у незадовільному стані, присутні вертикальні та похилі тріщини завтовшки від 0,5 мм до 6 мм. Цегляний декор зберігся на 70-75%. Цегляні карнизи фасадів – на 30%.

Протягом зими-весни 2011-2012 рр. конструкції фундаментів стіни та споруди в цілому постраждали від додаткового підтоплення та зсуву ґрунтів основи. Контрольні маяки на свіжих тріщинах відсутні, динаміка їхнього розвитку не контролюється.

Архітектори настійливо рекомендують кардинально обстежити будинки: виконати детальну облікову інвентаризацію з атрибуцією архітектурних деталей, що збереглися, забезпечити виконання архітектурно-археологічного обміру деталей, які збереглися в аутентичному вигляді і будуть необхідні для виконання проектів комплексної реставрації будинків. А потім за цими матеріалами скласти реставраційне завдання.