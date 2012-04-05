Київській школі мистецтв №5 присвоять ім’я Лятошинського

Комісія з питань найменувань та пам’ятних знаків КМДА підтримала звернення Головного управління культури щодо присвоєння Дитячій школі мистецтв № 5 в Оболонському районі імені відомого українського композитора Бориса Лятошинського.

Про це УНІАН повідомив член комісії з питань найменувань та пам’ятних знаків виконавчого органу Київради (КМДА), голова комісії з питань культури та туризму Олександр Бригинець.

«Київські заклади культури і освіти не повинні бути безіменними і ховатися за порядковими номерами чи адміністративними назвами районів, краще коли вони символізують собою увічнення пам’яті когось з видатних українських митців»,- зазначив депутат.

*** Борис Лятошинський — український композитор, диригент і педагог, вважається одним з основоположників модерного напрямку в українській музиці. Неодноразовий член журі міжнародних і всесоюзних конкурсів та активний працівник у керівних органах Спілки композиторів України і в Київській консерваторії. Є автором відомих опер «Золотий обруч», «Щорс», Симфонії № 3 та багато інших.