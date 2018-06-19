Французи показали українцям шалених дзвонарів

Французи показали українцям шалених дзвонарів

13:33, 05 квітня 2012
0 0

У Києві музиканти та акробати повільно піднімалися у повітря на 17-метровій каруселі з 26-ма дзвонами. Вони були майже на рівні з куполами Софії... Фоторепортаж

4 квітня на Софійській площі розпочався фестиваль "Французька весна".

Відкрилося свято фантастичною виставою "Шалені дзвонарі" від колективу Transe Еxpress.

Створений на початку 80-х років колектив дає вистави по всьому світу. Артисти вже виступили у шістдесяти країнах на п’яти континентах.

Постановки на висоті артисти колективу Transe Еxpress вважають головною родзинкою своєї творчості.

У Києві музиканти та акробати повільно піднімалися у повітря на сімнадцятиметровій каруселі з 26-ма дзвонами. Вони були майже на рівні з куполами Софії.

Ксеня Лесів

Фото УНІАН

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter