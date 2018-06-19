Французи показали українцям шалених дзвонарів
У Києві музиканти та акробати повільно піднімалися у повітря на 17-метровій каруселі з 26-ма дзвонами. Вони були майже на рівні з куполами Софії... Фоторепортаж
4 квітня на Софійській площі розпочався фестиваль "Французька весна".
Відкрилося свято фантастичною виставою "Шалені дзвонарі" від колективу Transe Еxpress.
Створений на початку 80-х років колектив дає вистави по всьому світу. Артисти вже виступили у шістдесяти країнах на п’яти континентах.
Постановки на висоті артисти колективу Transe Еxpress вважають головною родзинкою своєї творчості.
У Києві музиканти та акробати повільно піднімалися у повітря на сімнадцятиметровій каруселі з 26-ма дзвонами. Вони були майже на рівні з куполами Софії.
Ксеня Лесів
Фото УНІАН
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