Французи показали українцям шалених дзвонарів

4 квітня на Софійській площі розпочався фестиваль "Французька весна".

Відкрилося свято фантастичною виставою "Шалені дзвонарі" від колективу Transe Еxpress.

Створений на початку 80-х років колектив дає вистави по всьому світу. Артисти вже виступили у шістдесяти країнах на п’яти континентах.

Постановки на висоті артисти колективу Transe Еxpress вважають головною родзинкою своєї творчості.

У Києві музиканти та акробати повільно піднімалися у повітря на сімнадцятиметровій каруселі з 26-ма дзвонами. Вони були майже на рівні з куполами Софії.

Ксеня Лесів

Фото УНІАН