У Ялті презентували провокаційний фільм «Сафо»

Провокаційний фільм «Сафо» презентований в Криму в рамках фестивалю продюсерського кіно України і Росії «Кіно-Ялта 2007».

Фільм «Сафо» - це новий проект студії «Ялта-фільм», яка є спонсором фестивалю «Кіно-Ялта 2007». Головні ролі в «Сафо» виконують відомі актори Богдан СТУПКА, Людмила ШИРЯЄВА, а також Авлон БЕРРІ й Тодд СОЛЕЙ. Автором сценарію і режисером картини виступив англійський режисер Роберт КРОМБІ, оператор-постановник - Багір РАФІЄВ, а продюсерами картини стали Артур та Андрій НОВІКОВИ.

«Сафо» - це провокаційна психологічна любовна історія, події якої розвиваються на грецькому острові в 20-х роках минулого століття, повідомили УНІАН представники студії «Ялта-фільм». У центрі сюжету фатальний зв`язок трьох молодих людей – американської сімейної пари – спадкоємиці мільйонера Сафо й починаючого художника Філа з дочкою російського емігранта, професора археології Хеленой.

«Автор фільму не випадково дав головної героїні ім`я старогрецької поетеси Сафо. В основі картини лежить її перша і найпопулярніша поема про суперечливе сексуальне ваблення», - зазначили в кіностудії.

Впродовж фільму грань між минулим і сьогоденням стирається. І це накладення часів штовхає головну героїню на вчинок, що повторює трагедію поетеси.

За словами одного з генеральних продюсерів студії «Ялта-фільм» Артура НОВІКОВА, «реакція на чорновий варіант фільму вельми незвичайна». «Він або викликає повну огиду, або абсолютне захоплення. Наша історія - це захоплююча драма сексуального пробудження і грецька трагедія справжньої любові. Ми впевнені, що після перегляду цього фільму жоден глядач не залишиться байдужим», - стверджує А. НОВІКОВ.

На презентації картини в Ялті присутні режисер-постановник церемоній відкриття і закриття «Кіно-Ялти» Олексій АГРАНОВІЧ, один з продюсерів кінофестивалю Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ, актриса Ольга ОРЛОВА, український режисер Оксана БАЙРАК, а також журі кінофестивалю продюсерського кіно України та Росії: режисер Олександр ВЕЛЕДІНСЬКІЙ, кінокритик Лариса БРЮХОВЕЦКА, кінопродюсер Микола МАЗЯР, сценарист і письменник Аркадій ІНІН і актриса Лариса УДОВІЧЕНКО.

Показ картини "Сафо" планується на осінь цього року.

Як повідомляв УНІАН, фестиваль «Кіно-Ялта 2007» проходить в Ялті з 4 по 9 вересня.

***Студія «Ялта-фільм» була заснована в 2003 році кінопродюсерами Артуром й Андрієм НОВІКОВИМІ та англійський кінорежисером Робертом КРОМБІ. Вони поставили перед собою мету створити кіностудію нового типу, організовану за принципом моделі американського бізнесу.

Сьогодні «Ялта-фільм» спеціалізується на випуску власних художніх та анімаційних фільмів і телесеріалів як російською, так і англійською мовах. На кіностудії також є відділ з виробництва телевізійної реклами й музичного відео. Тому в складі «Ялти-фільм» працюють дві виробничі групи – одна в Ялті, інша в Києві.

Зараз на «Ялті-фільм» знімаються чотири проекти: три художніх і один анімаційний фільм.

Людмила Тузова