Наближається 37-й Міжнародний кінофестиваль “Молодість”

У Києві з 20 по 28 жовтня проходитиме 37-й Міжнародний кінофестиваль “Молодість”.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН артдиректор МКФ “Молодість” Андрій ХАЛПАХЧІ, цього року конкурсна програма фестивалю, як і раніше, складається із трьох категорій: студентські фільми (до 45 хв.), перші професійні короткометражні фільми (ігрові, анімаційні, документальні до 45 хв.), перші професійні повнометражні ігрові картини (більше 60 хв.).

За словами А. ХАЛПАХЧІ, урочисте відкриття відбудеться 20 жовтня у Національному палаці “Україна” фільмом голландського режисера Йоса СТЕЛЛІНГА “Душка”. Його зйомки проходили на початку літа у Києві. У стрічці також були задіяні українські актори та українська знімальна група, а головну роль виконав російський актор Сергій МАКОВЕЦЬКИЙ. Світова прем’єра “Душки” відбудеться у вересні, а 8 листопада стартує світовий прокат стрічки, у тому числі в Україні. Як зазначив А. ХАЛПАХЧІ, незважаючи на те, що виробництво стрічки було міжнародним, Голландія уже встигла висунути її на здобуття “Оскара-2008” за найкращий іноземний фільм.

Як сказав А. ХАЛПАХЧІ, поки немає остаточного рішення стосовно фільму, який закриватиме фестиваль, але організатори сподіваються, що вдасться домовитись про демонстрацію нової картини американського режисера українського походження Вадима ПЕРЕЛЬМАНА “In Bloom”, головну роль у якій зіграла Ума ТУРМАН. Якщо переговори завершаться успішно, то В. ПЕРЕЛЬМАН та У. ТУРМАН також стануть VIP-гостями фестивалю.

А. ХАЛПАХЧІ нагадав, що почесним президентом фестивалю залишається Президент України Віктор ЮЩЕНКО, а фонд «Україна 3000», як завжди, надає потужну підтримку МКФ “Молодість”. Але, за словами А. ХАЛПАХЧІ, цього року нарешті буде створено так звану опікунську раду фестивалю, яку очолить французький актор Жерар ДЕПАРДЬЄ, який у свою чергу має залучити до лав опікунської ради зірок світового кінематографу. Співголовою ради стане бізнесмен Харес ЮСЕФ.

Сам Ж. ДЕПАРДЬЄ, за словами А. ХАЛПАХЧІ, братиме активну участь в організації цьогорічної “Молодості”, він проведе майстер-клас з акторського мистецтва, а також намагатиметься організувати приїзд на фестиваль відомої французької актриси Ізабель ЮБЕР, ретроспектива фільмів якої буде показна у рамках позаконкурсної програми фестивалю.

Що стосується конкурсної програми, то цього року на фестивалі буде представлено 12 повнометражних дебютів з різних куточків світу. На сьогодні ще немає остаточного списку, але відомо, що Україну представить картина Єви НЕЙМАН «Біля річки» (Одеська кіностудія, яка вже отримала схвальні відгуки на кількох міжнародних фестивалях.

У короткометражній програмі від України будуть змагатися стрічки «Приблуда» Валерія ЯМБУРСЬКОГО і «На грані» Артема СУХАРЄВА. А у програмі студентських стрічок братиме участь фільм «Хто така Таня?» Віті ГУРОВА.

Як зазначив А. ХАЛПАХЧІ, “може так статися, що цього року в конкурсній програмі не буде російських робіт, але російське кіно буде дуже потужно й широко представлено в позаконкурсній програмі, зокрема, у рамках фестивалю відбудеться українська прем’єра фільму Олександра СОКУРОВА «Александра».

За його словами, цього року фестивальним центром стане культурний центр «Кінотеатр Київ», де проходитимуть всі конкурсні покази, робочі прес-конференції та більша частина позаконкурсних програм. Крім того, позаконкурсні програми демонструватимуться в кінотеатрах «Жовтень», «Кінопанорама», «Україна», «Баттерфляй-Ультрамарин», «Лінія Кіно - Аладдін» та «Комод». А після закінчення фестивалю організатори планують провести так зване «Відлуння Молодості» з показами у Харкові, Одесі, Львові, Донецьку та Київській області.

А.ХАЛПАХЧІ також повідомив, що головне журі фестивалю цього року очолюватиме видатний іранський режисер Мохсен МАХМАЛЬБАФ.

Довідка УНІАН. МКФ “Молодість” проводиться у Києві з 1961 року. Фундаторами фестивалю є Міністерство культури і туризму України, Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту України, Київська міська державна адміністрація та Київська обласна державна адміністрація за підтримки Національної спілки кінематографістів та Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000».

Фільми конкурсної програми оцінюють головне журі, журі міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI, журі міжнародної федерації кіноклубів FICC, журі екуменічних організацій, глядацьке журі.

Призи фестивалю: Гран-прі за кращий фільм всієї конкурсної програми – статуетка “Скіфський олень” та 10 тис. дол.; приз за кращий повнометражний ігровий фільм – 2,5 тис. дол.; приз за кращий короткометражний фільм – 2,5 тис. дол.; приз за кращий студентський фільм – 2,5 тис. дол.; приз кращому молодому актору/актрисі 1 тис. євро, приз глядацьких симпатій.

Також МКФ “Молодість” вшановує почесними призами “За внесок в розвиток світового кіномистецтва” кількох майстрів світового кіно. Лауреата призу “За внесок в розвиток українського кіно” визначає Фонд “Україна 3000”, головою наглядової ради якого є дружина Президента Катерина ЮЩЕНКО.