У Києві відбудеться Міжнародний молодіжний форум «Leadership in health»

В Академії адвокатури України 7 квітня відбудеться Перший Міжнародний молодіжний форум «Leadership in health», головна мета якого - виховання здорової успішної молоді, лідерів і повноцінних членів суспільства. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції в УНІАН президент «Парку Київська Русь» Володимир Янченко.

Організаторами форуму стали Академія адвокатури України і Центр культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь».

«Молодь не любить, коли її вчать, але із задоволенням сприймає приклади – історії досягнення успіху: як відомі люди стали тими, ким вони є. Можливо, після такої розповіді хтось стане олімпійським чемпіоном. Або скаже собі: бути спортивним – здорово», - сказав В.Янченко.

Він зазначив, що в «Парку Київська Русь» для дітей і молоді працює школа стрільби з лука, відкрилася школа середньовічного танцю. Крім того, молодь може взяти участь в кінному сафарі місцями епохи князя Володимира. Відкрито клуб з історичного фехтування. Планується відкриття клубу з ножового спорту.

«Ми розвиваємо колективні види спорту. Вже підготовлено шоломи і кольчужки для молодших лицарів, і скоро ми побачимо битву «стінка на стінку». Всі ми пам`ятаємо шкільну гру «Зірниця». У нас буде щось подібне», - пообіцяв В.Янченко.

Кажучи про форум, керівник проекту «Leadership in health» Святослав Лешик зазначив, що в рамках проекту заплановано спортивні флешмоби, молодіжні фестивалі, велопробіг: від Майдану Незалежності - до «Парку Київська Русь».

Учасники прес-конференції були спільні в думці, що для того, аби займатися спортом, не потрібні дорогі абонементи у фітнес-клуби, достатньо рано вставати, робити зарядку і вранішню пробіжку.

Президент дитячого фестивалю «Здоров`я. Стиль. Мода» Марина Кінах вважає, що важливо, щоб громадська ініціатива і зусилля держави були спрямовані на популяризацію здорового способу життя.

«Фізичне здоров`я невіддільне від духовного. Але в дітей змінилося ставлення до фізичної культури, більшість не хочуть нею займатися. Мені хочеться, щоб молодь почула нас», - сказала М.Кінах.

Водночас вона зазначила, що в Україні недостатня кількість дитячих майданчиків, діти не знають популярних раніше ігор.

У свою чергу, ректор Академії адвокатури України Тетяна Варфоломєєва вважає, що потрібно ініціювати заходи, «щоб сама молодь сказала, що бути здоровим, красивим, спортивним – це модно».

«Ми хочемо, щоб молодь прокинулася, щоб громадяни нашої держави були здоровими. Здоровий спосіб життя не потрібно відкладати. Сьогодні школярі не можуть здати спортивні нормативи. На уроках фізкультури зафіксовано випадки смерті. Молодь п`є пиво, палить... Потрібно, щоб здоровий спосіб життя був закладений з дитинства. Адже якою здоровою молодь була за часів Київської Русі!», - зазначила Т.Варфоломєєва.

Як нагадав В.Янченко, всі заходи, які відбудуться цього року в «Парку Київська Русь», приурочені до святкування трьох дат - 1530-річчя Києва, 1150-річчя зародження держави Київська Русь (одна з ймовірних дат) і 1130-річчя проголошення Києва столицею держави Київська Русь.