Духовне управління мусульман України будуватиме свій храм

Духовному управлінню мусульман України в постійне користування передано земельну ділянку площею 0,86 га на вулиці Лук’янівській, 6 у Шевченківському районі Києва для будівництва та обслуговування меморіально-молитовного будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 99 із 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 6,9 млн грн. Ділянка забудована (ведеться будівництво). В рішенні пояснюється, що у 1996 році розпорядженням КМДА Духовному управлінню мусульман України в довгострокове користування на 49 років передано площу 0,25 га за вказаною адресою для зведення молитовного будинку і 0,31 га з тією ж метою в користування на 3 роки.