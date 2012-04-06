Київрада оголосила Пейзажну алею пам’яткою природи

Пейзажну алею оголошено комплексною пам’яткою природи місцевого значення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради. За нього проголосували 107 з 111 зареєстрованих в залі депутатів.

Згідно з документом, охоронного статусу набуває 3,37 га землі на схилах Старокиївської гори від Андріївського узвозу вздовж Пейзажної алеї до гори Дитинка по вулиці Гончарній.

Рішення має на меті збереження унікальної природної території в історичній частині Києва.

Своїм рішенням депутати доручили Держуправлінню охорони навколишнього природного середовища в м.Києві здійснити заходи щодо встановлення охорони території її власниками і користувачами з оформленням охоронних зобов’язань щодо забезпечення режиму охорони і збереження цієї території.

У свою чергу голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Денис Москаль підкреслив, що оголошення вказаної території пам’яткою природи збереже від забудови сквер, створений зусиллями місцевих мешканців на Пейзажній алеї. За його інформацією, проект рішення був підготовлений, враховуючи, зокрема, і звернення молодіжної організації «Зелена молодь України» до голови КМДА Олександра Попова з клопотанням щодо створення комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Пейзажна алея».

Д.Москаль також підкреслив, що на території збереглись масиви листяного лісу та лучно-степових комплексів, характерних для Києва Х-ХІІІ століть, зустрічаються рідкісні рослини, які включені до переліку рослин, які підлягають охороні чи занесені до Червоної книги України.

