"Культ Ра" презентує спокусливу дівчину-весну Младу
Візитівкою став сольний альбом "Ой весна, весна..."
7 квітня Руський клуб "Культ Ра" презентує витончено-спокусливу дівчину-весну Младу з музичними етно-фантазіями, створеними на основі оригінальних інтерпретацій старовинних українських народних пісень та авторських творів.
Творчість Млади це оригінальний погляд на український фольклор, який в синтезі з сучасними музичними течіями народжує стиль співачки «Ethno Fantasy Music».
Візитівкою став сольний альбом "Ой весна, весна...", до якого увійшли джазові обробки українських народних пісень.
Співачка Марина Юрасова " Млада" Лауреат 1-ї премії фестивалю «Червона Рута» 2009.
Музиканти:
Млада - вокал,
Олег Пашковський - клавішні,
Сергій Табунщик - перкусія.
Початок о 19:00
Адреса: вул. Володимирська 4, Київ