"Культ Ра" презентує спокусливу дівчину-весну Младу

7 квітня Руський клуб "Культ Ра" презентує витончено-спокусливу дівчину-весну Младу з музичними етно-фантазіями, створеними на основі оригінальних інтерпретацій старовинних українських народних пісень та авторських творів.

Творчість Млади це оригінальний погляд на український фольклор, який в синтезі з сучасними музичними течіями народжує стиль співачки «Ethno Fantasy Music».

Візитівкою став сольний альбом "Ой весна, весна...", до якого увійшли джазові обробки українських народних пісень.

Співачка Марина Юрасова " Млада" Лауреат 1-ї премії фестивалю «Червона Рута» 2009.

Музиканти:

Млада - вокал,

Олег Пашковський - клавішні,

Сергій Табунщик - перкусія.

Початок о 19:00

Адреса: вул. Володимирська 4, Київ