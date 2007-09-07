У польському місті Ольштин з’явиться вулиця Тараса Шевченка

Одна з вулиць польського міста Ольштин (столиця Варміно-Мазурського воєводства) незабаром носитиме ім’я Тараса Шевченка.

Відповідну Постанову одностайно схвалила Рада міста Ольштин, повідомив кореспонденту УНІАН голова воєводської ради Об’єднання українців у Польщі Степан МІНУС.

За його даними, ім’я Великого Кобзаря буде надано новій вулиці в ольштинському кварталі Подлєсна.

Як стверджує С.МІНУС, проект щодо назви вулиці не викликав ні в кого сумнівів. Місцеві засоби масової інформації перед сесією Ради, на якій планувався розглядатися відповідний проект, провели опитування. “Лише двоє мешканців міста похилого віку висловилося проти, мовляв, навіщо нам закордонні імена, коли маємо своїх визначних людей”, - зазначив С.МІНУС.

Вулицю імені Тараса Шевченка планується офіційно відкрити в березні наступного року, до роковин народження і смерті Кобзаря.

Таким чином, підсумував С.МІНУС, до Варшави і Білого Бору, які мають, відповідно, сквер, вулицю і пам’ятники українському поету, приєднався і Ольштин.