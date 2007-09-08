Італія прощається з Лучано Паваротті

На похоронній церемонії прощання з великим італійським тенором Лучано Паваротті, яка почнеться сьогодні о 15:00 (16:00 за Києвом) у кафедральному соборі міста Модена, арії виконають болгарська оперна прима Райна Кабаїванська та знаменитий тенор Андреа Бочеллі. Їх голоси супроводжуватиме флейта Андрія Грімінеллі, друга Паваротті, з яким він починав свою кар`єру.

На похорони прибуде урядова делегація, очолювана прем`єр-міністром Італії Романо Проді. Він відклав свій офіційний візит до Словенії, щоб бути присутнім на похоронах. У церемонії візьмуть участь також міністри, відомі політики йдіячі культури. Правоохоронні органи готуються до прийому й забезпечення безпеки світових зірок і високопоставлених осіб з інших країн.

Усі 700 місць у кафедральному соборі будуть зайняті родичами, друзями Паваротті, державними діячами й закордонними гостями. Для тих, хто не зможе потрапити в кафедральний собор, міська влада встановила на двох площах два гігантські екрани, по яких йтиме пряма трансляція похоронної церемонії.

У момент винесення труни над кафедральним собором пролетять літаки спецзагону ВПС Італії "Фречче триколоре". Під арію Паваротті "Вінчеро" ("Я отримаю перемогу"), яка завжди виконується під час виступів, вони залишать за собою шлейф квітів національного прапора.

Труну з тілом Паваротті понесуть на руках від центральної площі Грандові до кінця вулиці Каналгранде. Там його встановлять на церемоніальну машину і доставлять на кладовищі Монтале Рангоне, де великого тенора буде поховано в сімейному склепі, повідомляє ІТАР-ТАРС.

На церемонію прощання акредитовано 450 журналістів, фотографів і телеоператорів провідних світових агентств.

NEWSru