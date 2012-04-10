На Андріївському узвозі знесли три будинки

В історичному центрі столиці, за словами очевидців, знесли три будівлі. У КМДА вже розбираються з цією ситуацією.

"Тепер тут буде, кажуть, 8-ми поверховий бізнес-центр ... Це зробили швидко і тихо. У якийсь момент перекрили піший прохід по Андріївському, всі думали - ремонтують", - пише в інтернеті один з очевидців.

«Їх знесли« під шумок »реконструкції вулиці», - зокрема, зазначалося в повідомленнях. На наведених фото видно, що знесені будинки навпроти музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Раніше голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець заявив, що на Андріївському узвозі планується спорудити понад 10 нових будівель.

"Найгірші мої передбачення, на жаль, збуваються. Як я і казав, ніякої реставрації Андріївського спуску не відбувається, а реконструкція мереж - це лише мета почати забудову спуску і знищити його архітектурну і художню унікальність. Влада поспішає, намагаючись якомога швидше знищити місце, яке для багатьох було одним із символів Києва ", - говорить він.

У свою чергу в Київській міській державній адміністрації вже вивчають ситуацію зі знесенням трьох будинків в історичній частині Києва - на Андріївському узвозі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

"Ця ситуація вивчається зараз. Завтра буде офіційний коментар голови Київської міської держадміністрації з цього питання ", - відзначили в прес-службі.

Голові постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександру Бригинцю УНІАН також зараз не вдалося додзвонитися щодо поширеної сьогодні в ЗМІ інформації.