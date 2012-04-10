У Києво-Печерському заповіднику відкрився ІІ Благодійний ярмарок

На території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника сьогодні відкрився ІІ Благодійний ярмарок «Великодній кошик», який триватиме до 17 квітня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Києво-Печерського заповідника, цього року Благодійний ярмарок збирає гроші для двох тяжкохворих підлітків - Влада Стефанишина і Олександра Семеніхіна, на лікування яких необхідно зібрати більше 40 тис євро.

До присутніх з вітальним словом звернувся намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло. Він візначив важливість проведення подібних благодійних заходів та висловив сподівання, що кияни та гості міста не залишаться байдужими і завітають на ярмарок.

У свою чергу генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Вікторія Ліснича також висловила сподівання, Благодійний ярмарок зможе зібрати кошти на лікування тяжкохворих дітей.

У перший ярмарковий день зафіксовано рекорд України: було створено найбільшу флористичну композицію - «Квіткову писанку» 2,5 м заввишки, з використанням близько 7500 троянд. Вага диво-писанки - 500 кг. Композиція виготовлена провідними флористами благодійного партнеру ярмарку - Квіткового кутюр`є LoraShen.

Після цього розпочався Фестиваль великодніх кошиків. Декорувати кошики завітали актриса Ольга Сумська, лідер гурту «С.К.А.Й.» Олег Собчук, олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова, дизайнер Людмила Кисленко, співачка Юлія Кавтарадзе, гімнастка Надя Васіна та співачка Рената. Власноруч прикрашений великодній кошик передала на благодійний аукціон відома телеведуча Оксана Марченко.

Як повідомили організатори, майстер-класи з писанкарства, вітражного розпису, етнічного танцю, гончарства на ярмарку розпочинатимуться щодня об 11.30.

Протягом всього періоду ярмарку кияни та гості міста зможуть купити паски та продуктові набори, виготовлені в підсобному господарстві Києво-Печерського монастиря. Ярмарок зібрав на одній площі різноманітні великодні подарунки: писанки із страусиних яєць, ляльки ручної роботи, декоративні свічки, шоколадні яйця, квіткові композиції для прикрашання Великоднього столу.