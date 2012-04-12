У Великдень на Хрещатику організують гуляння

Київська міська влада запрошує киян та гостей столиці відсвяткувати Великдень на Хрещатику.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, 15 квітня о 13.00 на майданчику перед будівлею мерії (вул. Хрещатик, 36) з нагоди святкування Великодня киян зустрічатиме військовий духовий оркестр. Колорит свята забезпечуватиме ансамбль «Арс-Нова» своїми «Великодніми дзвонами».

Крім того, під час заходу відбудеться презентація диво-писанки розміром 4 метри заввишки, яку розписували київські художники разом з відомою писанкаркою Оксаною Білоус. Це одна з тих величезних писанок, що з 15 березня у рамках Всеукраїнського фестивалю писанок подорожують Україною та розписуються місцевими художниками.

Також, як повідомили організатори - Управління у справах національностей та релігій КМДА, відвідувачів приємно вразить святкова ігрова вистава за мотивами історичних часів Київської Русі, в якій візьмуть участь актори київських театрів і творча молодь.

На завершення заходу гурт «Козацькі забави» представить свою Великодню програму, яка складатиметься з улюблених українських народних пісень.