У «Парку Київська Русь» відбудуться Великодні гуляння

У Центрі культури та історії Давньої Русі «Парк Київська Русь» 14-16 квітня відбудуться Великодні гуляння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, театр «Парку Київська Русь» підготував для своїх глядачів спеціальні театралізовані вистави: «Про те, як князь Володимир віру вибирав», «Про Апостола Андрія» та «Про Кирила та Мефодія».

На відвідувачів чекає символічна посвята у жителі Давнього Києва, великий хоровод, великодні обряди та традиції. Кінний театр «Парку Київська Русь» продемонструє трюкові та показові елементи.

Відвідувачі Парку зможуть покататися на конях, скуштувати смачні середньовічні страви та напої, постріляти з луку, спробувати себе у метанні ножів, списів та сокир і взяти участь у майстер-класах з народної творчості.

Подробиці на сайті: www.parkkyivrus.com

